KKTC Döviz Kurları: Sterlin güne 38,77 TL’den başladı

KKTC serbest piyasada bugün dolar 30,70, euro 33,08, İngiliz sterlini ise 38,77 TL’den satılıyor.
KKTC serbest piyasada saat 08.50 itibarıyla 30,53 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 30,70 TL, euronun alış fiyatı 32,80 TL satışı ise 33,08 TL’den gerçekleşiyor.
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|30.5300
|30.7000
|EUR
|32.8000
|33.0800
|GBP
|38.5500
|38.7700
|AUD
|17.9500
|20.0100
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|08-02-2024 09:39:49
08-02-2024 08:55:54
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