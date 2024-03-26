KKTC Döviz Kurları: Sterlin 41 TL’den güne başladı

KKTC serbest piyasada bugün dolar 32,50, euro 35,20, İngiliz sterlini ise 41,05 TL’den satılıyor.
KKTC serbest piyasada saat 08.10 itibarıyla 32,15 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 32,50 TL, euronun alış fiyatı 34,80 TL satışı ise 35,20 TL’den gerçekleşiyor.
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|32.1500
|32.5000
|EUR
|34.8000
|35.2000
|GBP
|40.6500
|41.0500
|AUD
|19.1000
|21.2000
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