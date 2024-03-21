KKTC Döviz Kurları: Sterlin 41.85 TL'den işlem görüyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 21, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 41.85 TL’den işlem görüyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Sterlin 41,85 TL

KKTC serbest piyasada bugün dolar 32,70, euro 35,75, İngiliz sterlini ise 41,85 TL’den satılıyor.

KKTC serbest piyasada saat 10.45 itibarıyla 32,37 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 32,70 TL, euronun alış fiyatı 35,28 TL satışı ise 35,75 TL’den gerçekleşiyor.


İngiliz sterlini ise 41,35 TL’lik alış, 41,85 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 32.3700 32.7000
 EUR 35.2800 35.7500
 GBP 41.3500 41.8500
 AUD 19.1000 21.2000
Son Güncelleme
Son Okuma		 21-03-2024 10:42:02
21-03-2024 10:52:11
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Tags:DövizKKTCsterlin
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