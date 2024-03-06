KKTC Döviz Kurları: Sterlin 40,85 TL'ye yükseldi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 6, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 40,85 TL’ye yükseldi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Serbest piyasada bugün dolar 31,78, euro 34,85, İngiliz sterlini ise 40,85 TL’den satılıyor.

KKTC Serbest Piyasada güne 40,48 TL seviyesinden başlayan Sterlin saat 9.25 itibariyle 40,85 TL seviyesine yükseldi.

Serbest piyasada bugün dolar 31,78, euro 34,85, İngiliz sterlini ise 40,85 TL’den satılıyor.


Saat 08.18 itibarıyla 31,7 alış kurundan işlem gören ABD Dolarının satış fiyatı 32,1, euronun alış fiyatı 34,4 satışı ise 34,85 TL.

İngiliz sterlininin alışı 40,25, satışı 40,85 TL’den gerçekleşiyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 31.7500 32.1500
 EUR 34.4500 34.9500
 GBP 40.4000 40.8500
 AUD 18.3000 20.4000
Son Güncelleme
Son Okuma		 07-03-2024 09:48:11
06-03-2024 09:58:42
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Tags:DövizKKTCsterlintl
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