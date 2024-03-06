KKTC Döviz Kurları: Sterlin 40,85 TL’ye yükseldi

KKTC Serbest Piyasada güne 40,48 TL seviyesinden başlayan Sterlin saat 9.25 itibariyle 40,85 TL seviyesine yükseldi.
Serbest piyasada bugün dolar 31,78, euro 34,85, İngiliz sterlini ise 40,85 TL’den satılıyor.
Saat 08.18 itibarıyla 31,7 alış kurundan işlem gören ABD Dolarının satış fiyatı 32,1, euronun alış fiyatı 34,4 satışı ise 34,85 TL.
İngiliz sterlininin alışı 40,25, satışı 40,85 TL’den gerçekleşiyor.
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|31.7500
|32.1500
|EUR
|34.4500
|34.9500
|GBP
|40.4000
|40.8500
|AUD
|18.3000
|20.4000
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