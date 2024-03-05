KKTC Döviz Kurları: Sterlin 40,50 TL'ye yaklaştı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 5, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 40,50 TL’ye yaklaştı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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KKTC Serbest Piyasada sabah saatlerinde güne 40,10 TL seviyesinden başlayan Sterlin 40.40 TL'den işlem görüyor.  

KKTC Serbest Piyasada sabah saatlerinde güne 40,10 TL seviyesinden başlayan Sterlin 40.40 TL’den işlem görüyor.  

KKTC serbest piyasada saat 14.30 itibarıyla 31,55 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 31,85 TL, euronun alış fiyatı 34,21 TL satışı ise 34,55 TL’den gerçekleşiyor.


İngiliz sterlini ise 40,01 TL’lik alış, 40,40 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 31.5500 31.8500
 EUR 34.2100 34.5500
 GBP 40.0100 40.4000
 AUD 18.3000 20.4000
Son Güncelleme
Son Okuma		 05-03-2024 14:05:16
05-03-2024 14:43:28
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Tags:DövizEuroKKTCsterlin
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