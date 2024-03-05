KKTC Döviz Kurları: Sterlin 40,50 TL’ye yaklaştı

KKTC Serbest Piyasada sabah saatlerinde güne 40,10 TL seviyesinden başlayan Sterlin 40.40 TL’den işlem görüyor.
KKTC serbest piyasada saat 14.30 itibarıyla 31,55 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 31,85 TL, euronun alış fiyatı 34,21 TL satışı ise 34,55 TL’den gerçekleşiyor.
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|31.5500
|31.8500
|EUR
|34.2100
|34.5500
|GBP
|40.0100
|40.4000
|AUD
|18.3000
|20.4000
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