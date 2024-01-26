KKTC Döviz Kurları: Sterlin 38,72 TL'den güne başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ocak 26, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 38,72 TL’den güne başladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
döviz kurları

KKTC serbest piyasada bugün dolar 30,49, euro 33,09, İngiliz sterlini ise 38,72 TL’den satılıyor.

KKTC serbest piyasada saat 08.00 itibarıyla 30,27 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 30,49 TL, euronun alış fiyatı 32,80 TL satışı ise 33,09 TL’den gerçekleşiyor.


İngiliz sterlini ise 38,44 TL’lik alış, 38,72 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 30.2700 30.4900
 EUR 32.8000 33.0900
 GBP 38.4400 38.7200
 AUD 17.9500 19.8000
Son Güncelleme
Son Okuma		 26-01-2024 08:01:35
26-01-2024 08:13:22
Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:DolarDövizEuroKKTCsterlin
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar