KKTC Döviz Kurları: Sterlin 36,48 TL'den güne başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Kasım 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 36,48 TL’den güne başladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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döviz kurları

KKTC serbest piyasada bugün dolar 29,10, euro 31,75, İngiliz sterlini ise 36,48 TL’den satılıyor.

KKTC serbest piyasada saat 07.50 itibarıyla 28,80 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 29,10 TL, euronun alış fiyatı 31,40 TL satışı ise 31,75 TL’den gerçekleşiyor.

İngiliz sterlini ise 36,10 TL’lik alış, 36,48 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.


KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 28.8000 29.1000
 EUR 31.4000 31.7500
 GBP 36.1000 36.4800
 AUD 16.9700 18.7500
Son Güncelleme
Son Okuma		 24-11-2023 07:51:00
24-11-2023 09:24:47
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Tags:DövizKKTCsterlin
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