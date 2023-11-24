KKTC Döviz Kurları: Sterlin 36,48 TL’den güne başladı

KKTC serbest piyasada bugün dolar 29,10, euro 31,75, İngiliz sterlini ise 36,48 TL’den satılıyor.
KKTC serbest piyasada saat 07.50 itibarıyla 28,80 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 29,10 TL, euronun alış fiyatı 31,40 TL satışı ise 31,75 TL’den gerçekleşiyor.
İngiliz sterlini ise 36,10 TL’lik alış, 36,48 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|28.8000
|29.1000
|EUR
|31.4000
|31.7500
|GBP
|36.1000
|36.4800
|AUD
|16.9700
|18.7500
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