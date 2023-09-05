KKTC Döviz Kurları: Sterlin 34.05 liradan işlem görüyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Eylül 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 34.05 liradan işlem görüyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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döviz kurları

KKTC’de serbest piyasada Euro 29.15, sterlin 34.05, dolar ise 26.98 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada, 08.18 itibarıyla 28.80 liradan alınan Euro, 29.15 liradan satılıyor. 33.70 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 34.05 lira olarak belirlendi.


Dolar ise 26.70 liradan alınıp, 26.98 liradan satılıyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 26.7000 27.0500
 EUR 28.8000 29.1500
 GBP 33.7000 34.0500
 AUD 15.5000 17.3000
Son Güncelleme
Son Okuma		 05-09-2023 09:27:00
05-09-2023 09:46:10
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Tags:DövizKKTCsterlin
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