KKTC Döviz Kurları: Sterlin 33,90 lira seviyesinde - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Ağustos 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 33,90 lira seviyesinde

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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KKTC Serbest Piyasa döviz kurları

KKTC’de serbest piyasada Euro 29,17, sterlin 33,90 dolar ise 26,95 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada, saat 9,15 itibarıyla 28,70 liradan alınan Euro, 29,17 liradan satılıyor. 33,50 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 33,90 lira olarak belirlendi.


KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 26.5500 26.9500
 EUR 28.7000 29.1700
 GBP 33.4500 33.9000
 AUD 15.3500 17.1000
Son Güncelleme
Son Okuma		 29-08-2023 15:34:00
30-08-2023 09:17:09
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Tags:DövizKKTCsterlin
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