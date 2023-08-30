KKTC Döviz Kurları: Sterlin 33,90 lira seviyesinde

KKTC’de serbest piyasada Euro 29,17, sterlin 33,90 dolar ise 26,95 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada, saat 9,15 itibarıyla 28,70 liradan alınan Euro, 29,17 liradan satılıyor. 33,50 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 33,90 lira olarak belirlendi.
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.5500
|26.9500
|EUR
|28.7000
|29.1700
|GBP
|33.4500
|33.9000
|AUD
|15.3500
|17.1000
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