KKTC 2019 yılı yağış analizi

2019 yılı Aralık ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 116.1 mm/m² ile, ortalama yağış miktarından % 50 daha fazla, 2018 yılı Aralık ayından ise % 13 daha az olarak hesaplanmıştır.

K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2019) Aralık ayı toplam ortalama yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 218.8 mm/m² değeri ile 1991 yılında kaydedilmiştir.

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1981-2010)

K.K.T.C. uzun yıllar (1981-2010) Aralık ayı toplam ortalama yağış (mm/m²) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Kantara, Girne ve Kozanköy en fazla yağış alan yöreler olurken, Doğu Sahil, Batı Mesarya, Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri en az yağış alan bölgeler olmuştur (Şekil 1.1).

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2019 Yılı Aralık Ayı Ortalama Yağış (mm/m²) Haritası

2019 yılı Aralık ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. 2019 yılı Aralık ayında Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Esentepe ve Tatlısu ile Karpaz Bölgesi’nde bulunan Zaferburnu, Dipkarpaz ve Ziyamet yöreleri en fazla yağış alan yöreler olmuştur.

Grafik 1.2 K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama Yağışların Normalinden (1981-2010) Sapması

K.K.T.C. Aralık ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1981-2019 yılları arasında 1991 yılı Aralık ayı için en yüksek, 2005 yılı Aralık ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2019 Yılı Aralık Ayı Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1981-2010) Normali İle Karşılaştırılması (%)

K.K.T.C. Aralık ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3),K.K.T.C genelinde tüm yörelerde normallerinden çok daha fazla yağış gerçekleştiği görülmektedir.

Şekil 1.4 . 2019 ve 2018 Yılları Aralık Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)

K.K.T.C. 2019 yılı Aralık ayı ortalama yağışlarının 2018 yılı Aralık ayı ortalama yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre; Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne, Boğaz, Kozanköy, Taşkent, Değirmenlik ve Alevkaya, Karpaz Bölgesi’nde bulunan Yenierenköy ve Ziyamet ile Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Alayköy ve Ercan yörelerinde 2019 yılı Aralık ayı yağışlarının 2018 Yılı Aralık ayı yağışlarından daha az diğer yörelerde ise daha fazla olarak gerçekleştiği görülmektedir.