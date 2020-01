Avustralya’da 60 yaşındaki kadın kek yeme yarışmasında öldü

Avustralya’da düzenlenen kek yeme yarışmasında 60 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Queensland eyaletinin Hervey Bay kentindeki bir otelde “Avustralya Günü” etkinlikleri kapsamında, “lamington” adı verilen çikolata sosu ve hindistan ceviziyle kaplanmış keki belirli bir sürede en çok yeme yarışması düzenlendi.

Hotel staff have been offered counselling after a woman died during a lamington eating contest yesterday. It's believed the woman in her 60s suffered a seizure after choking on the cake at The Beach House Hotel. https://t.co/kDhhmxDYB0 @MiaJKnight #7NEWS pic.twitter.com/uuJp7dwxQi

— 7NEWS Wide Bay (@7NewsWideBay) January 27, 2020