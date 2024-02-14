Kızılyürek, Erasmus+ sorununu parlamento gündemine taşıdı

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin Erasmus+ programına katılamamasını Kültür Komitesi gündemine taşıdı ve toplantıya davet edilen Kıbrıslı Rum yetkililerden ve Komisyon temsilcisinden bu konuda açıklama yapmalarını talep etti.

Kızılyürek, Komiteye yaptığı sunumda, Kıbrıslı Türklerin Erasmus-+ programının dışında bırakılmalarının hem Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türkleri ilgilendiren kararlarıyla hem de uygulamalarıyla çeliştiğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Kıbrıslı Türklerin Erasmus+ programına neden katılamadığı konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eğitimden sorumlu yetkili Ulusal Otoritesinden bilgi talep etti.

Yetkili otoritenin verdiği yanıtlar Komite tarafından yeterli ve inandırıcı bulunmadı.

Komitede, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye’de yaşayan öğrencilerin Erasmus+ programına katılabildiği bir ortamda, Avrupa Birliği vatandaşı Kıbrıslı Türklerin dışarıda kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Milletvekilleri, Kıbrıslı Türklerin diğer Avrupalılar gibi programa katılmasının gerekli olduğunu vurgulayarak, acil tedbirler alınmasını istedi.

Avrupa Parlamentosu Kültür Komitesi’nin gündemine ilk defa Niyazi Kızılyürek tarafından taşınan bu konu önemli bir etki yarattı.

Avrupa parlamenterlerinin çoğunluğu, Kızılyürek’in bilgilendirmesi sonucu konuyu sahiplenirken, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin bugüne kadar soruna çözüm üretmemesinden dolayı duydukları rahatsızlığı dile getirdi.