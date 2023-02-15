Kızılay Yardım TIR’ı Kahramanmaraş’ta!

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından “Yanındayız TÜRKİYE!” sloganıyla başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde depremzedelere gönderilmek üzere toplanan ayni yardımlar Kahramanmaraş’a ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı temsilcisi Şerife Tutku Cevizi’nin refakat ettiği yardım TIR’ındaki insani yardım malzemeleri, Türk Kızılay’ının Kahramanmaraş’taki deposunda Türk Kızılay yetkilileri tarafından teslim alındı.

Yardımsever Kıbrıs Türk Halkı tarafından depremzedeler için bağışlanan gıda, kıyafet, ilaç, hijyen malzemeleri, battaniye, yorgan ve soba gibi temel insani yardımlar Türk Kızılay yetkilileri tarafından depremzedelere ulaştırılacak.

Yardım Kampanyamız Devam Ediyor

Türkiye’deki yıkıcı depremlerin yol açtığı yaraların sarılması için başlattığımız “Yanındayız TÜRKİYE!” yardım kampanyamız devam ediyor. Nakdi yardımlarla beraber ayni bağışlarınız için AFAD ve Kızılay tarafından açıklanan ihtiyaç listesindeki insani yardım malzemelerini Lefkoşa’da Kızılay Genel Merkezi’ne teslim edebilirsiniz.

Kullanılmamış Tekstil Ürünlerine İhtiyaç Var

AFAD ve Türk Kızılay’ından yapılan açıklamalara göre depremzedeler için ayni yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımıza; “ikinci el” kıyafetlerin tasnif ve temizliklerinin sağlanmasının operasyonel olarak güç olması neden ile kullanılmamış; battaniye, kışlık kıyafet ve ayakkabı gibi ürünleri göndermelerinin daha uygun olacağını belirtmek isteriz.

Ayni Yardımlar için İhtiyaç Listesi

Tekstil: İçlik, bere, bot, atkı, kaban, eldiven, çorap, iç çamaşırı, yağmurluk

yatak, yorgan, battaniye, yastık, uyku tulumu

Gıda: Bebek maması, kumanya (pişirme gerektirmeyen), kuru gıda, içme suyu

Hijyen: Çocuk bezi, kadın pedi, ıslak mendil, dezenfektan, kolonya

Barınma: Kışlık çadır, shelter (prefabrik, ahşap, konteyner), ısıtıcı