Kızıl Gezegen’deki karanlık çizgilerin gizemi çözüldü

Bilim insanları, Mars’taki gizemli karanlık çizgilerin sırrını çözdü.

3 Şubat’ta Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmada, eriyen buzun Mars’ın tuzlu zemin altı permafrostuyla birleştiğini, bunun da bir kimyasal tepkiye neden olarak “sıvı benzeri akan bir sulu çamur” oluşturduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, sözkonusu çamurun Kızıl Gezegen’in yüzeyinde tekrarlayan eğim çizgileri (recurring slope lineae –RSL) olarak adlandırılan karanlık ve dar çizgiler bırakan heyelanlara neden olduğunu gözlemledi.

Yeni bulgular Mars’ta eskiden yaşam olup olmadığına dair tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Araştırmanın başyazarı ve Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması Enstitüsü’nden (SETI) Janice Bishop, çamurun şu anda herhangi bir canlıya ev sahipliği yapmak için fazlasıyla tuz içerdiğini fakat iki ya da üç milyar yıl önce durumun böyle olmayabileceğini söyledi.

Bilim insanları, bazıları Kızıl Gezegen’in Palikir ve Krupac kraterlerinin yanında yaşanan heyelanlarla ilgili son 10 yıldır bilgi sahibi.

Önceki çalışmalar, karanlık çizgilerin Mars’ın yüzey altındaki klor tuzları ve yüksek miktardaki sülfat arasındaki kimyasal tepkimelerle ilişkili olduğunu tespit etmişti.

Yeni araştırmaysa bu yaklaşımı, yüksek yoğunlukta tuz içeren suyla sonuçlanan perfmafrostu da sürece dahil ederek genişletiyor.

Bishop ve diğer araştırmacılar, Kızıl Gezegen’deki çeşitli sülfatlar ve tuzlarla karışmış buzlar çözündüğünde neler ortaya çıkabileceğini analiz etmek için daha fazla çalışma yapmayı planlıyor.