Kız arkadaşının arabasını isteyerek ağaca çarptı

Girne’de meydana gelen kasti hasar suçundan tutuklanan Cemil Uçarcan dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Burak İnce 10 eylül saat 15.30 sıralarında Girne’de kız arkadaşıyla trafikte seyreden zanlı Cemil Uçarcan kavga ettikleri gerekçesiyle sürmekte olduğu kız arkadaşına ait aracı kasten ve bilerek ağaca çarpıp hasar verdiğini söyledi. İnce, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Zanlı sabıkası olmadığını ancak askıda 3 davası olduğunu kaydeden İnce, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Polis, ayrıca zanlının kız arkadaşının şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme, bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.