Yedidalgada kıyıya vuran ölü deniz kaplumbağası üzdü. Cemal Aspava isimli hayvanseverin bularak Lefke Polis Karakolu ve 1190 Yaban Hayat Destek hattına bildirdiği hayvan kayıt altına alınması, biyometrik verilerinin toplanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için DoğaPark tarafından teslim alınarak Yaban Hayat Hastanesi hayvan morguna kaldırıldı.

DoğaPark tarafından yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının ölü dahi olsalar yaban hayat koruma çalışmaları açısından değerli bilgiler sağlayabilecekleri belirtildi ve vatandaşlarımızdan hasta, yaralı, yardıma muhtaç ve ölü herhangi bir yaban hayvanı gördüklerinde bunu mobil uygulama aracılığı ile ya da 1190 Yaban Hayat Destek Hattı aranarak bildirilmesi gerektiği vurgulandı.