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Kitap KDV’si yüzde 0’a çekildi

25 Haziran 2019
Kudret Özersay

Bakanlar Kurulu, bugünkü toplantısında kitapların KDV oranlarının sıfırlanmasını da içeren bir dizi karara imza attı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün saat 17.30’da toplanan ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda alınan kararları Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, kitaplarla ilgili KDV oranlarının yüzde 5’ten yüzde 0’a çekildiğini duyurdu.

Kudret Özersay, Türkiye’de kitaplarla ilgili KDV’nin bir süre önce yüzde 0’a indirildiğini, bunun da ülkede yayınlanan, yurt dışından getirilen kitaplarla ilgili sorun yarattığını söyledi.

Özersay, “Rekabet ve korsan kitap açısından sıkıntı yaratan bu durumun önüne geçmek, kitapevlerinin ve yayıncıların bu ekonomik dar boğazda ayakta durabilmesini sağlamak, bir miktar nefes almasına yardımcı olmak için böyle bir adım atma ihtiyacı hissettik” dedi.

Kudret Özersay, bir süre önceki ülkedeki kitapevlerinin ve yayıncıların bu talebi içeren ortak bir açıklama yaptığını da anımsattı.

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