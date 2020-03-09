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Kış Kupası’nda şampiyonlar belirlendi

9 Mart 2020

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlediği Başel Holding’in katkıları ile gerçekleşen ve toplam 3 ayaktan oluşan, 2020 Polaris Kış Kupası üçüncü ve son yarışı Pazar günü Girne’de koşuldu. Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası’nın üçüncü yarışı olan ve KITMOK ile ortaklaşa düzenlenen Polaris ATV Enduro Cup da güne ve şampiyonaya renk kattı. Polaris Kış Kupası 3’üncü yarışı Girne Ralli Sprint, 5 kilometre uzunluğunda toprak ve dağlık bir parkurda gerçekleşti.

Başel Holding, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Polaris, Gopro, Dji, Girne Belediyesi, Motul, Çağla Car Care ve Genpower’ın katkılarıyla gerçekleşen ve 17 aracın start aldığı Sprint Şampiyonası üçüncü yarışında 16 ekip yarışı tamamladı.

Girne’de Fikri Macila ve Hüseyin Genç zirvede!  

Şampiyona’nın üçüncü ve son ayağında Genel Klasmanda büyük çekişme yaşanırken Fikri Macila – Harun Çakır yarışı birinci olarak tamamladı. Hemen arkasından Doğa Koyuncu – Hasan Damdelen ikilisi ikinci ve Halil Mulla – Ali Yoncu ikilisi de üçüncü olarak tamamladılar.

Ralli klasmanında Sınıf R’de birinci Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla, Sınıf N’de Fikri Macila – Harun Çakır, Sınıf 1’de Doğa Koyuncu – Hasan Damdelen, Sınıf 2’de Mehmet Kamiloğlu – Ahmet Özerdem, Sınıf T2’de Serkan Bolkaner – Ömer İlhan Sayar ve Gençlerde ise Ahmet Kofalı ve Arda Öksüzoğlu birinci olarak tamamladı.

Oldukça güzel bir havada, toprak ve dağlık bir zeminde ve iki çıkış ile aynı etapta yarışılan ATV Enduro Cup‘ta ve ATV4 kategorisinde ise en iyi zamanı Sona Singh kaydederken, ATV 1’de Hüseyin Genç, ATV2’de Hasan Pilli birinci geldi. ATV Genel Klasmanı’nda ise Hüseyin Genç en iyi zamanı elde etti.

Üçüncü ve son yarışın tamamlanması sonrasında Başel Holding Polaris Showroom önünde koktelyli Kış Kupası Ödül Töreni gerçekleşti.Başel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen Polaris Winter Cup 2020’de  Rally Cars’larda AhmetKofalı – Mehmet Çağla şampiyon olurken , ikincilik Fikri Macila –Harun Çakır ikilisinin, üçüncülüğü ise Halil Mulla- Ali Yoncu ve EdimMacila – Güner Şevketoğlu aynı puanı paylaştılar.

ATV’lerde ise ATV1’de Ertun Altay, ATV2’de Hasan Pilli ve ATV4’te ise Sona Singh Şampiyon oldu.

Yarışın hemen ardından gerçekleşen Kış Kupası ödül töreninde ise sezon sonu kupaları ve Başel Holding Özel ödülleri sporculara takdim edildi.

2020 Polaris Winter Cup sampiyonları ise Sınıf R’de Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla ,Sınıf N’de Fikri Macila – Harun Çakır,Sınıf 1’de Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk, Gençlerde Ahmet Kofalı – Arda Öksüzoğlu, Sınıf T2’de Serkan Bolkaner – Ömer İlhan Sayar oldu.

GİRNE RALLİ SPRİNT ARABALAR KLASMAN DERECELERİ

 

SIRA NOPİLOTCO-PİLOTARAÇBEST TIMESINIF
1Fikri MacilaHarun ÇakırMitsubishi Lancer Evo IX00:04:32,351N
2Doğa KoyuncuHasan DamdelenMitsubishi Lancer Evo VI00:04:33,9111
3Halil MullaAli YoncuMitsubishi Lancer Evo IX00:04:35,341N
4Ahmet KofalıMehmet ÇağlaCanam Maverick X300:04:36,271R
5Oktay ÇocukHüseyin ÇocukMitsubishi Lancer Evo VI00:04:45,3791
6Mehmet KamiloğluAhmet ÖzerdemMitsubishi Lancer Evo X R400:04:48,5432
7Abdullah TopalSerdar SevinçMitsubishi Lancer Evo VIII00:04:56,8751
8Iraz TuğberkEfe ÖzhakkıPolaris RZR XP 1000 Turbo00:05:06,998R
9Serkan BolkanerÖmer İlhan SayarMitsubishi Shogun00:05:22,705T2
10Hüseyin YarkınerArda ÖksüzoğluMitsubishi Lancer Evo VI00:09:00,6251

ATV GENEL KLASMANI 

 

SIRA NOPİLOTARAÇBEST TIMESINIF
1Hüseyin GençSuzuki LTR 45000:04:39,546ATV1
2Sona SingHPolaris Scrambler XP 100000:04:45,700ATV4
3Hasan PilliBAJA DS 65000:04:56,002ATV2
4Lisanı YılsayYamaha Raptor 70000:04:57,219ATV2
5Ertun AltayYamaha YFZ 450-R00:04:58,111ATV1
6Barış BülbülBombardier Rally 20000:06:11,107ATV1



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