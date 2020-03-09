DünyaEkonomi

ABD borsaları yüzde 7 düşüşle açıldı

9 Mart 2020

ABD borsaları yüzde 7’yi aşan kayıpla açıldı. ABD borsaları da petrol fiyatlarındaki çöküşle gelen küresel satış dalgasına katıldı ve borsalarda sert düşüş yaşandı. Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım fonları üzerinden pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden oluyor.

Uluslararası piyasalarda, petrol fiyatları çökerken, hisseler güçlü düştü ve para birimleri ve tahvillerde sert hareketler görülüyor.

Ham petrol fiyatlarında yüzde 31’e varan sert düşüş ABD borsalarını da vurdu.

Dow Jones Endeksi açılışta yüzde 7’den fazla düşerken S&P 500 Endeksi yüzde 7 düştü, endeks böylece 19 Şubat’taki rekorundan beri yüzde 20’ye yakın düştü. Nasdaq Endeksi ise de açılışta yüzde 6.7 civarında geriledi.

Borsalardaki sert düşüş sonrası işlemler, 15 dakikalığına askıya alındıktan sonra tekrar başladı.

S&P 500 Endeksi’ndeki yüzde 7’lik düşüş sonrası Aralık 2008’den beri ilk kez devre kesici uygulandı. Düşüş yüzde 20’yi bulursa piyasaların tamamen kapatılacağı belirtiliyor.

Borsa İstanbul’da da BIST 100 endeksi de saat 17.11 itibarıyla yüzde 6,03 ekside, 102 bin puandan işlem görüyor.

OPEC’in petrol kısıntısı konusunda anlaşma sağlayamaması bugün dünya borsalarını vurdu.Avrupa ve Asya borsalarında da sert satışlar görüldü.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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