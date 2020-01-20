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Kırmızı ışıkta geçti,1’i ağır 3 kişi yaralandı

20 Ocak 2020

Girne-Alsancak çevre yolunun Zeytinlik ışıklarında dün gece kırmızı ışıkta geçen aracın yol açtığı trafik kazasında biri ağır üç kişi yaralandı. Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre 00.40’taki kazada, Zeytinlik ışıklarında doğu istikametine seyreden Ersin Karadurak (E-28) yönetimindeki JT 029 plakalı araç kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etmesi sonucu batıya seyreden ve yeşil yandığı için kuzeye dönüşe geçen Muhammed Safa Taşkın’ın (E-24) kullandığı JM 760 plakalı salon araca çarptı.

Kazada yaralanan JT 029 plakalı araç sürücüsü Ersin Karadurak ve JM 760 plakalı aracın yolcuları Vedat Han Develi (E-22) ve Mehmet Sarısakal (E-28), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve ilkyardım tedavilerinden sonra müşahede altına alındı.

Yaralılardan Mehmet Sarısakal beyin kanaması şüphesiyle genel yoğun bakım servisine kaldırıldı.



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