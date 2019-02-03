Kırış şampiyonası yapıldı

Federasyon Başkanlığı Taekwondo Judo Karate Budo Kırış Şampiyonası önceki gün Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Kadınlar ve erkeklerde el kırışı branşında yapılan müsabakalarda dereceye girenler belli oldu.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri müsabakalar sonunda düzenlenen törende federasyon ve kulüp yetkilileri tarafından verildi.

Kadınlar El Kırış (Sudo) sonuçları:

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Ana Tüysüz 3.Tuba Şeker

2.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Suyumkan Bakikızı 3.Betül Ceylan

3.Kategori: 1.Zehra Karip 2.Canan Külahçıoğlu 3.Berna Zorlu

4.Kategori: 1.Kayra Bilge 2.Derin Erdem 3.Zeynep Zorlu

5.Kategori: 1.Ela Kılıç 2.Asiye Öksüz 3.Gülizar Koç

6.Kategori: 1.Ayça Karip 2.Ayça Eda Kurşun 3.Gülcan Abdulayeva

Erkekler El Kırış (Sudo) sonuçları:

1.Kategori: 1.Tauseef Ur Rahman 2.Pusat Yıldız 3.Taner Kara

2.Kategori: 1.Berke Değirmencioğlu 2.Derrick Nshuji 3.Mahmut Colayır

3.Kategori: 1.Erkin Sarıbaş 2.Demir Berova 3.Zeynel Yıldırım

4.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Ahmet Dişçeken 3.Bahadır Bozbey

5.Kategori: 1.Arda A. Öztürk 2.Kerim Karpuz 3.Burhan Göklü

6.Kategori: 1.Osman Minifoğlu 2.Kıvanç Çağlin 3.Muhammed T. Selçuk

7.Kategori: 1.Ömür Ulaş Küçükkale 2.Yaman D. Durmaz 3.Aren R. Değirmencioğlu