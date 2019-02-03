Diğer SporlarSpor

Kırış şampiyonası yapıldı

3 Şubat 2019
Kırış Şampiyonası

Federasyon Başkanlığı Taekwondo Judo Karate Budo Kırış Şampiyonası önceki gün Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Kadınlar ve erkeklerde el kırışı branşında yapılan müsabakalarda dereceye girenler belli oldu.
Turnuvada dereceye girenlere ödülleri müsabakalar sonunda düzenlenen törende federasyon ve kulüp yetkilileri tarafından verildi.

Kadınlar El Kırış (Sudo) sonuçları:

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Ana Tüysüz 3.Tuba Şeker
2.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Suyumkan Bakikızı 3.Betül Ceylan
3.Kategori: 1.Zehra Karip 2.Canan Külahçıoğlu 3.Berna Zorlu
4.Kategori: 1.Kayra Bilge 2.Derin Erdem 3.Zeynep Zorlu
5.Kategori: 1.Ela Kılıç 2.Asiye Öksüz 3.Gülizar Koç
6.Kategori: 1.Ayça Karip 2.Ayça Eda Kurşun 3.Gülcan Abdulayeva

Erkekler El Kırış (Sudo) sonuçları:

1.Kategori: 1.Tauseef Ur Rahman 2.Pusat Yıldız 3.Taner Kara
2.Kategori: 1.Berke Değirmencioğlu 2.Derrick Nshuji 3.Mahmut Colayır
3.Kategori: 1.Erkin Sarıbaş 2.Demir Berova 3.Zeynel Yıldırım
4.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Ahmet Dişçeken 3.Bahadır Bozbey
5.Kategori: 1.Arda A. Öztürk 2.Kerim Karpuz 3.Burhan Göklü
6.Kategori: 1.Osman Minifoğlu 2.Kıvanç Çağlin 3.Muhammed T. Selçuk
7.Kategori: 1.Ömür Ulaş Küçükkale 2.Yaman D. Durmaz 3.Aren R. Değirmencioğlu

Etiketler


İlgili Makaleler

Okan Karademir

Son bölümde gelen fark

3 Şubat 2019

GAÜ yola devam: 71-80

3 Şubat 2019

Levent, YDÜ’yü farklı geçti: 40-65

3 Şubat 2019
atletizim

Tuğba’dan gümüş madalya

3 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı