Dünya

Kırım’ın ilk Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

29 Eylül 2019

Kırım’ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Yuriy Meşkov’un 73 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sputnik’e açıklama yapan Yuriy Meşkov’un kızı Marianna, eski politikacının kaldığı hastanede 73 yaşında hayata gözlerini yumduğunu belirtti.Marianna, “Yarım saat önce, hastanede öldü” diye konuştu.

Meşkov bu ayın başlarında eşi ile birlikte Türkiye’de tatil yaparken inme geçirmiş ve bir süre sonra Rusya’ya gönderilmişti. Meşkov, yaşamının son 2 haftasını ise Moskova bölgesindeki Krasnogorsk hastanesinde geçirdi.

Yuriy Meşkov Şubat 1994’te Kırım Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı seçilmiş ve Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın cumhuriyetinin anayasasını değiştirerek Kırım Özerk Cumhuriyeti’ni kurduğu 1995’in ilkbaharına kadar bu görevde kalmış, ardından Moskova’ya taşınmıştı.

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