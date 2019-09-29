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Amerikan uçak gemisinin etrafı Çin gemileriyle çevrilmiş görüntüleri yayınlandı

29 Eylül 2019

Çin haber portalı Sohu, ABD Donanması’na ait USS Ronald Reagan uçak gemisinin Güney Çin Denizi’nde etrafı Çin savaş gemileriyle çevrilmiş uydu görüntülerini yayınladı.

Portalın yayınladığı uydu görüntülerinde Güney Çin Denizi’nde seyir halindeki Amerikan uçak gemisinin etrafında 5 Çin savaş gemisi yer alıyor.Yayınlanan görüntülerle ilgili açıklama yapan Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoqiang, USS Ronald Reagan uçak gemisinin Washington tarafından güç gösterisi ve Güney Çin Denizi’ndeki askeri varlığını artırmak amacıyla gönderildiğini belirtti.

Guoqiang, “Çinli askerler tüm yükümlülüklerini ve görevlerini yerine getirerek, ulusal egemenliği ve güvenliği kararlılıkla koruyacak” vurgusunda bulundu.

Çin, 1947’de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi’nin yüzde 80’i üzerinde hak iddiasında bulunurken, hidrokarbon kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya’nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları sürüyor.Uluslararası kamuoyunda ‘Paracel’ ve ‘Spratly’ olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından ‘Hoang Sa’ ve ‘Truong Sa’, Çin tarafından ise ‘Şişa’ ve ‘Nanşa Çündao’ olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi’ndeki adalar üzerindeki egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

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