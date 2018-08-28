Kiralarda döviz kurları sabitlendi

Erhürman: Kiralarda kur sabitlemesi Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya girdi:

Sterlin:6.3 TL, Euro: 5.6 TL, Dolar 4.75 TL

Casinolara ek vergi

Erhürman: Bakanlar Kurulu’ndan geçen kararla 6 aylık süre için Casino ve Bet ofislerden yüzde 20 ek vergi alınacak.

Erhürman: 6 aylık süre için casino ve bet ofislerden yüzde 20 ek vergi alınacak. Bakanlar Kurulu’ndan kararı geçti.

Yoksullara 1000 TL

Erhürman: 8 bin civarı engelli ve yoksulluk maaşı alan var. Bu 8 bin kişiye Eylül başında her birine 1000 TL ek katkı yapılacak.