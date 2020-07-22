Kıbrıs

Kıraç: Covid-19’lu kameraman adaya gelmedi

22 Temmuz 2020
Tahir Olcay Kıraç

TRT Kıbrıs Bürosu Temsilcisi Tahir Olcay Kıraç bugün Türkiye ve KKTC medyasında çıkan haber hakkında açıklama yaptı.
Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyasında, 20 Temmuz’da Anamur’dan Girne’ye yüzerek gelen 6 kişilik ekibi takip eden kameramanın test sonucunun pozitif çıkması haberi medyaya yansımıştır.
Söz konusu kameraman 17 Temmuz’da numune vermiş olup 18 Temmuz’da test sonucunun pozitif çıkması sonucunda Mersin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Kameramana eşlik edecek 4 kişide temaslı oldukları için söz konusu etkinliği takip etmemişlerdir.
Yüzücü ekibin etkinliğini bu nedenle TRT KKTC Bürosu görevli ekibi olarak Tahir Olcay Kıraç ve Mustafa Fidan tarafından takip edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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