“Kimyasal silah kullanılırsa Suriye’de yeni saldırılara hazırız”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransız büyükelçilerle yaptığı toplantıda Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemenin ‘berbat bir hata’ olacağını söyledi.

Macron, Şam’ın kimyasal silah kullanması halinde Suriye’de yeni hava saldırıları düzenlemeye hazır olduklarını da duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız büyükelçilerle yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemenin ‘berbat bir hata’ olacağını söyleyen Macron, Şam’ın kimyasal silah kullanması halinde Suriye’de yeni hava saldırıları düzenlemeye hazır olduklarını duyurdu.

Macron “Fransa gelecekteki Suriye liderlerini atayamaz. Ancak Suriye halkının bunu yapabileceğinden emin olmak bizim görevimiz ve çıkarımız” dedi.

İdlib’de ‘insani kriz’ yaşandığını söyleyen Macron, Türkiye ve Rusya’nın İdlib’deki durum konusunda Suriyeli yetkililere baskı kurmasını beklediğini ifade eden Macron Esad’ı destekleme konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

“Bence bu senaryo berbat bir hata olur. Milyonlarca mülteciye neden olan kim? Kendi insanlarını öldüren kim?”

Macron’un bu açıklaması Rusya Savunma Bakanlığı’nın ABD, İngiltere ve Fransa’yı Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye’ye yeni saldılarılar düzenleme planı yapmakla suçlamasının ardından geldi.

‘SURİYE KONUSUNDA RUSYA İLE KOORDİNASYON MEKANİZMASI İLK SONUÇLARINI VERDİ’

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca “St.Petersburg’da yaratılan, Suriye konusunda Rusya ile koordinasyon mekanizması özellikle insani yardım alanında ilk sonuçlarını verdi” dedi.