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Kimlik kartları konusunda bilgilendirme

17 Temmuz 2019

Son günlerde kamuoyunda yanlış yorumlarla farklı algılamalara yol açan KKTC Kimlik kartlarının eski “çipsiz” olanlarının geçersiz olduğu yönündeki söylem ve duyumlar doğru değildir.

KKTC eski “çipsiz” ve yeni “çipli” Kimlik Kartlarının her ikisi de yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece, geçerliliğini korumaktadır.

Her yıl tatil ayları olan Haziran, Temmuz ve Ağustos’ta yaşanan yoğunluktan farklı olarak Nüfus Kayıt Dairemizde bu yanlış algılamanın da etkisiyle ciddi bir yoğunluk yaşanmaktadır. Vatandaşlarımızın seyahat ederken kullanım süresi dolmayan “çipli” veya “çipsiz” KKTC kimlik kartlarının sağlam olması yeterlidir.

Türkiye Cumhuriyeti muhaceret kurallarına göre de, vatandaşlarımız seyahat ederken gerek kullanacakları eski “çipsiz” veya yeni “çipli” KKTC Kimlik Kartları yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece resmi olarak geçerliğini korumaktadır.

İçişleri Bakanlığı

Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü

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