Kılıçdaroğlu: Metin Feyzioğlu görevden alınacak

Türkiye’de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “14 Mayıs günü yüzde 60 oyla 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bu iş ikinci tura kalmaz, ilk turda biter” dedi.

Sözcü’den Emin Özgönül’e konuşan Kılıçdaroğlu, 15 Mayıs sabahından itibaren bürokraside düzenlemeler yapılacağını belirterek, “Rüşvetçiler, kirli işlere aracılık edenler, devletin değil sarayın memuru olanlar görevden alınacak. Rüşvetçiden Büyükelçi olmaz. Büyükelçi, iktidar propagandası da yapamaz” dedi.

İlk olarak görevden alınacak isimler arasında Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu işaret ederek şunları söyledi:

“Bugün devlet kadrolarında partili bürokratlar var. Her alana siyaseti bulaştırdılar. Biz göreve geldikten sonra öncelikle rüşvetçiler, kirli işlere aracılık edenler, devletin değil de sarayın memuru olanlar görevden alınacak.

Özel bir liste hazırlamadık ama rüşvetçiden büyükelçi olur mu? Devleti temsil etmesi gereken büyükelçi, iktidar propagandası yapar mı? Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile çalışmayız. Devleti için çalışan namuslu bürokratlar ise başımızın tacıdır. Öyle bürokratlar var ki bu iktidarın verdiği kanunsuz emirleri yapmadılar ve görevden alındılar, onları değerlendireceğiz.”

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse “iktidarın valisi” olarak nitelenen isimlerle ilk etapta, TÜİK, AFAD, TOKİ, Merkez Bankası, Kızılay ve İletişim Başkanı ve TRT Genel Müdürü de görevden alınacağını kaydetti.