İSG-BİR: Bir an önce İSG uygulamaları tam anlamıyla hayata geçirilmelidir

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), bir an önce iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının tam anlamıyla hayata geçirilmesi, gerekli denetimler ve eğitimlerin yapılması çağrısında bulundu.

Birlik, insan yaşamının her şeyden değerli olduğuna dikkat çekti.

İSG-BİR Başkanı Güvenç Yüksel, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla yayımladığı açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği haftasına ilişkin bilgi vererek, iş hayatında canlarını kaybeden, yaralanan, hastalananları anma ve tekrarlarının yaşanmaması amacıyla 2001 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 28 Nisan’ın “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” olarak ilan edildiğini kaydetti.

Yüksel, her yılın mayıs ayında ise İSG haftası olarak kutlandığını, bu yıl 4-10 Mayıs günlerinin ülkede İş Sağlığı ve Güvenliği haftası olarak kutlandığına dikkat çekti.

– “Ne yazık ki ülkemizde gerekli önlemler yeterince alınmamaktadır”

Çalışma yaşamının en önemli konularından olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkede gerekli önlemlerin yeterince alınmadığını belirten Yüksel, iş sağlığı ve güvenliğinin herkes için olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Hedef, tüm ülkede iş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür haline getirilmesidir. Toplumda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle başta yöneticiler olmak üzere, herkese görev düşmektedir. Devletin, İşverenler ve örgütlerinin, çalışanlar ve sendikaların katkılarıyla İSG kültürü gelişebilir.”

Yüksel, “4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği haftası dolayısıyla tüm çalışanlarımıza, halkımıza kazasız, sağlıklı ve güvenli bir iş yaşamının oluşturulması için hep birlikte çalışmak ve paylaşmak dileğimizi iletiyoruz” dedi.