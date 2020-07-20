Türkiye

Kılıçdaroğlu: KKTC’nin egemenliği ve haklarının korunması bugün daha önemlidir

20 Temmuz 2020

Türkiye ana muhalefet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “KKTC’nin egemenliği ve haklarının korunması bugün daha önemlidir. Ecevit’i, Denktaş’ı, Erbakan’ı ve tüm şehit ile gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46’ncı yıl dönümü ile KKTC’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “KKTC’nin egemenliği ve haklarının korunması bugün daha önemlidir. Ecevit’i, Denktaş’ı, Erbakan’ı ve tüm şehit ile gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.” değerlendirmesine yer verdi.


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