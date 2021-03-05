Kılıç: Maraş’ı tüm insanlığın faydalanabileceği bir yer olarak görüyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Maraş’ı adadaki herkesin faydalanabileceği bir yer olarak gördüklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nin davetlisi olarak KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyeti Maraş’ta incelemelerde bulundu.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kılıç ve beraberindeki heyet, Maraş’ın ziyarete açılan bölümünü gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, heyete Maraş’ın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette heyete Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da eşlik etti.

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, burada yaptığı açıklamada helikopter kazasında şehit olan askerleri rahmetle andı. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Kılıç “Tüm Türk milletinin başı sağ olsun” dedi.

Kılıç, kapalı Maraş’ın yeniden insanlığın hizmetine açılmasını çok önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Maraş’ın açık olmasının KKTC’nin haklarıyla alakalı olarak Türkiye’nin hangi düşüncede olduğunu ve hangi yol üzerinde ilerlediğini açıkça tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Kılıç, Maraş’ı tüm adadaki yaşayanların faydalanabileceği bir alan olarak gördüklerini söyledi.

Kılıç, “İnşallah tüm insanlık burayı önümüzdeki zaman içerisinde güzel günlerde güzel anılar yaşayarak kullanacaktır” dedi.

Dış İlişkiler Komisyonu heyeti bu gece yarısı KKTC’den ayrılacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinde Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç’ın yanı sıra Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin bulunuyor.