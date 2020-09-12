Kıbrıs

Kılıç, 120 gram hintkeneviriyle yakalandı

13 Eylül 2020
Mehmet Kılıç, uyuşturucu, Girne, hintkeneviri

Boğazköy’de kiralık aracında 30, zulasında ise 90 gram uyuşturucu bulunan zanlı Mehmet Kılıç tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı Girne Narkotik Şubesi’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek, 12 Eylül saat 11.00 sıralarında Boğazköy’de kiralık araçla toprak yolda seyreden Mehmet Kılıç’ın şüphe üzerine durdurulduğunu söyledi. Atabek, zanlının aracında yapılan aramada naylona sarılı 30 gram hintkeneviri bulunduğunu ifade etti.

Polis, akabinde çevreden yapılan soruşturmada zanlının civardaki bir yarım inşaata girip çıktığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, narkotik detektör köpeği ile söz konusu inşaatta arama yapıldığını, ikinci katta 90 gram daha hintkeneviri uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı. Zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, uyuşturucu maddeyi nereden ve kimden temin ettiğinin soruşturulacağını açıkladı. Zanlının evinde henüz arama yapılmadığını, ifade vermediğini, uyuşturucu maddenin analize gönderilemediğini kaydeden polis, soruşturma amaçlı 3 gün süre talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

 


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