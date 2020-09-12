Kıbrıs

Kasadan para çaldı

13 Eylül 2020
AmdieIbryam, Girne, mahkeme, hırsızlık,

Girne’de çalıştığı marketin kasasından para çalan zanlı AmdieIbryam tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının Girne’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklandığını söyledi.  Kardeşler, Doğanköy’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan zanlının 10-11.09.2020 tarihleri arasında kasa içerisinden 800 TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Kardeşler, zanlının şikâyet üzerine tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden Kardeşler, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.


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