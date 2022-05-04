Kıbrıs’ta Ebru Yaşar fırtınası

Yaşadığı talihsiz kaza sonrası sahnelere hızlı bir geri dönüş yapan ünlü sanatçı, Ebru Yaşar, bayramın ilk günü Kıbrıs Les Ambassadeurs’da sahne aldı. Modacı Amor Gariboviç imzalı kıyafeti ve sahnedeki zerafetiyle büyüleyen güzel sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı.

Tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Yaşar, “Bayramın ilk günü Kıbrıs’dayız Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Yarın da başka bir sahneye gidiyorum” dedi.

Yazın gelmesiyle hayranlarının yeni şarkı bekledikleri hatırlatılan Yaşar,” yeni çıkardık bir durun arkadaşlar. Daha üç buçuk ay falan oldu. En son düet parçamız çıktı. Düeti yaptık ayağım kırıldı evdeydim. Tadını çıkaramadım, herhalde yapmayacağım. Ama eski albümden yeni bir klip gelecek” dedi.

Geçti gitti inşallah!

Geçtiğimiz günlerde ayağında ikinci kez küçük bir operasyon geçiren Yaşar, sağlık durumu hakkında, “İnşallah geçti gitti her şey yolunda. Topuklu giymek artık korkutmuyor. Yeni yeni başladım,küçük topuklu ile çıktım. Düz ayakkabıları ile de çıkıyorum. Çok da rahat ettim” dedi. Devamı gelecek!

Yüzü olduğu ve çok beğenilen Royal Halı reklam filmi ile ilgili olarak, “ Firma ile çok güzel bir işbirliği oldu. Onlarda memnun kaldılar. Tabi bizler oynadık. Ama onların karşılığını almaları ve memnun kalmaları önemli. Onunla alakalı da çok güzel geri dönüşler almışlar. Çok mutluyum evet devamı gelecek” müjdesini hayranlarına verdi.

Herkesin Kendi Tercihi

Son dönemde sanatçıların sahne kıyafetleri ile ilgili yaşanan polemikler ilgili soruya, “ Şarkı yapmasak mı acaba? Şarkılar yapmasak mı acaba bilmiyorum diyerek espri yapan Yaşar, “Sahne herkesin aslında nasıl istiyorsa öyle olması gerektiği bir yer. Ben böyle mutluyum böyle sahnedeyim. Onlar öyle mutlu öyle sahnedeler. Bazen bir şeyler söylüyoruz çarpıtılıyor, cımbızla çekiliyor.