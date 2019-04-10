Kıbrıslı Türklerin ayrımcılığa uğramaması için FIFA ve UEFA’ya seslendiler

Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurul’unda konuşan CTP Milletvekili Armağan Candan, sportif faaliyetlerin siyasi statülere kurban edilemeyecek kadar önemli olduğunu söyledi.

Candan, UEFA, FIFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi uluslararası kuruluşlara, “Kıbrıslı Türklerin bu şekilde ayrımcılığa uğraması ve dışlanması kabul edilemez. Bu durumun son bulması için formüller üretin” diyerek seslendi.

Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Genel Kurul toplantılarına Cumhuriyet Meclisini temsilen katılan CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan ve UBP Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner bugün “Nefret Söyleminin ve Davranışlarının Spor Konusunda Durması” konulu raporun sunumunu takip etti.

“KIBRISLI TÜRKLERİN BU ŞEKİLDE AYRIMCILIĞA UĞRAMASI VE DIŞLANMASI KABUL EDİLEMEZ”

Meclis’ten verilen bilgiye göre, CTP Milletvekili Armağan Candan raporun sunumunun ardından Genel Kurula hitap etti. Spor konusunda konuşan Candan, Genel Kurula hitabı sırasında masasına bir futbol topu koydu.

Candan, Kıbrıslı Türklerin uluslararası spor aktivitelerinden dışlandığını, Kıbrıslı Türk sporcuların olimpiyat oyunlarına katılamadığını söyleyerek, Avrupa ailesi içinde yer alan Kıbrıslı Türklerin bu şekilde ayrımcılığa uğramasının ve dışlanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Armağan Candan sportif faaliyetlerin siyasi statülere kurban edilemeyecek kadar önemli olduğunu belirterek, UEFA, FIFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi uluslararası kuruluşlara, “Kıbrıslı Türklere uygulanan bu ayrımcılığın ve dışlanmanın son bulması için formüller üretin” diyerek seslendi.

CANDAN’DAN LİDERLERE ÇAĞRI: “SPOR KONUSUNDA İKİ TOPLUMLU TEKNİK KOMİTE KURULSUN”

Candan, geçtiğimiz ay “Peace and Sport” kuruluşu tarafından Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Mağusa Türk Gücü ve Nea Salamina takımları arasındaki karşılaşmanın gelecek için güzel bir örnek oluşturduğunu vurguladı.

Candan Kıbrıslı Türk ve Rum liderlere de spor konusunda iki toplumlu teknik komite kurma, bu konuda adım atma yönünde çağrıda bulundu.

Armağan Candan, her konuda yapılan ayrımcılığın insanlık açısından yaralayıcı olduğunu, ırkçılığın, yabancılara karşı yapılan ayrımcılığın, İslam düşmanlığının durması gerektiğini söyledi.

Candan, özellikle spor konusunda yapılan ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu vurguladı.