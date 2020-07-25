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Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Esendağlı ve ekibi çığır açacak çalışmaya imza atıyor

25 Temmuz 2020
Prof. Dr. Esendağlı, Ankara Hacettepe Üniversitesi, kanser, TÜBİTAK

Kıbrıslı Türk bilim insanı Prof. Dr. Güneş Esendağlı ve ekibi kanser tedavisinde çığır açacak bir çalışmaya imza atıyor.

Ankara Hacettepe Üniversitesi bünyesinde devam eden çalışmada, kanser hastalarının kanında, kansere karşı savaşma kabiliyetini yitirmemiş yeni hücre belirlendi.

Kanser tedavisine ışık tutacak çalışma, dünya bilim çevrelerinde de geniş yankı uyandırarak, uluslararası tıp dergilerine kapak olarak seçildi.

Ankara’da BRT’ye konuşan Prof. Dr. Güneş Esendağlı, yaptıkları çalışmaya ilişkin bilgiler aktardı.

Esendağlı, “Gündeme gelen çalışmamız esasen kanser hastalarıyla sağlıklı kişiler arasındaki farkları anlamak üzere yaptığımız bazı araştırmalar sırasında karşımıza çıkan bir hücre. Ancak bu hücrenin normalde kanser hastalarında savaşma kapasitesini yitirmiş diğer bağışıklık sistemine ait bileşenlerden farklı olarak hala savaşmaya devam ettiğini gördük. Bunu çeşitli yöntemlerle kanıtladığımızdan dolayı bu hücreyle beraber yeni umutlar olabilir mi bunu tedavide kullanabilir miyiz diye çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Prof. Dr Esendağlı, TÜBİTAK tarafından verilen proje desteği ile yürütülen çalışmanın, Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dahili ve Cerrahi Araştırma Ana Bilim Dalı, Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalından ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinden araştırmacıların ortaklığı ile gerçekleştirildiğini anlattı.

Türkiye’de Kıbrıslı Türk doktor olarak kendi prensipleri ve yaklaşımlarıyla çalışmalara değişik bakış açısı kazandırdıklarını ifade eden Esendağlı, “bu çalışmanın gündeme gelmesiyle Kıbrıs Türk toplumundan çok güzel tepkiler aldık. Destek gördük. Bu da bizi motive ediyor” dedi.

Röportajın tamamı:

https://youtu.be/SPlHmeElNGA


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