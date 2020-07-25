Kemal Kılıçdaroğlu 7’nci kez yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Türkiye‘de CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’na tek aday olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 delegenin oyu ile yeniden Genel Başkan seçildi.

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 delegenin oyu ile yeniden Genel Başkan seçildi. Seçimde 67 oy geçersiz sayıldı.

CHP 37. Olağan Kurultayı’nda saat 17.15’te başlayan genel başkanlık için oy verme işlemi saat 18.15’te sona erdi. Genel başkanlık için tek aday olan İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegeden 1251’nin oyunu alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Kurultayda 67 oy ise geçersiz sayıldı.

3 İSİM ADAYLIK İÇİN YETERLİ İMZAYA ULAŞAMADI

CHP 37’nci Olağan Kurultayı Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde bugün gerçekleştirildi. CHP’nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık için yeterli imzayı toplayabilen tek aday oldu. Aday adaylıklarını açıklayan Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner ve Tolga Yarman ise yeterli imzaya ulaşamadı.

Böylece Kılıçdaroğlu katıldığı seçimli kurultaylarda 7’nci kez genel başkan seçilmiş oldu.