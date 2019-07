Kıbrıslı Türk Mert Mapolar’ın başarısı 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles California eyaletinden 3 yıldan beridir çalışmalarını sürdüren ve Subconscious Behavioral Science & Hypnotherapy (Bilinçaltı Davranış Bilimleri ve Hipnoterapi) Bölümünden With Honors (Yüksek Onur Diploma) ile mezun olan Mert Mapolar, Bilinçaltı Davranış Bilimci-Hipnoterapist olarak Yüksek Onur Diplomalı, Uluslararası Ünvanlı (C.Ht.) ilk Kıbrıslı Türk olmuştur.

Mert Mapolar,Bilinçaltı Davranış Bilimleri çalışmaları sırasında, Los Angeles California eyaletinde bulunan, dünyaca meşhur alanında tek olan “highly regarded and renowned Behavioral Science Center, College of Hypnotherapy & Clinic, The Hypnosis Motivation Institute (HMI)”tarafından yakın takibe alınmıştı. Bu kurumda disiplinli yaklaşımları ve özenli araştırmaları neticesinde hazırladığı çalışmaları başarılı şekilde sunması ve göstermiş olduğu yüksek başarıları neticesinde, uzmanlık düzeyinde mesleki yüksek onurlu diplomayı ve Uluslararası Certified Hypnotherapist (C.Ht.) ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Mert Mapolar,yapmış olduğu uluslararası çalışmaları ve elde etmiş olduğu yüksek onurlu mesleki diploma ile, üyelikleri zor kabul edilen Uluslararası AFL-CIO Hipnoterapistler Birliği ve Uluslararası Amerikan Hipnoz Birliği’ne (AHA) kabul edilen ilk Kıbrıslı Türk üyesi olmuştur. Adada şuanda bu alanda mesleki diplomalı ve uluslararası kayıtlı ilk ve tek Bilinçaltı Davranış Bilimcisi ve Hipnoterapist olarak kayıtlara geçmiştir. Uluslararası bilimsel çalışmalarını ve yeni projelerini çok yakında Kıbrıs’ta çok yönlü ve etkin olarak sürdürecektir.

Dünya Diplomalı Hipnoterapistler meslek örgütü rehberinde Kıbrıs bölgesinde kayıtlı tek uzman Hipnoterapist olarak Kıbrıslı Türk Mert Mapolar’ın ismi geçmektedir.

Bu alanda uluslararası alanda önemligörülen birlğin ülkesel listesi:

https://hypnosis.edu/hypnotherapists/country

Birliğin Mert Mapolar için bu rehberde yayınladığı özgeçmişi:

https://hypnosis.edu/hypnotherapists/mert-mapolar/

Mert Mapolar, dünyada, daha fazla Kıbrıslı Türk’ün,farklı alanlardagörünürlüğünü artırmak gerektiğini ve yurtdışında çalışmalar yapan kişilerin, çalışmaları ile ilgili bilgileri, Kıbrıs Türk basın ve yayın organlarına bilgi vererek, bu tür haberlerin basınımızda daha fazla ve öncelikli olarak yer bulmasını, kamu oyuna duyrulmasını, ancak bu şekilde Kıbrıs Türk’ünün dünyada görünürlük açısından önemini artıracak ve yeni nesli motive edeceğini vurgulanmıştır. Kıbrıs Türkü, kendine inanarak, azimli çalışarak, dünyanın neresinde olursa olsun başarılı olabileceğini ve başarıların görünürlüğünü artırmak için de basınımızın, yayın kuruluşlarının üzerine düşen görevini yerine getirmesi gerektiğini söyleyerek,bu süreçte arkasında duran ve kendisine her zaman destek olan ailesine ve sevenlerine teşekkür etti.