Kıbrıslı Mavi Fırtına Trabzonsporlu oyuncuların gözdesi oldu

Uzun yıllar önce Kıbrıs’a taşınan Trabzonlu bir ailenin torunu olarak Kıbrıs’ta dünyaya gelen Mavi Fırtına Trabzonsporlu oyuncuların gözdesi haline geldi. Çekirdekten yetiştirme geleceğin futbol oyuncusu olarak görülen Mavi Fırtına’nın doğum günüsünü Trabzonsporun ünlü futbolcuları bir video ile kutladı. Daha şimdiden sosyal medyada 50 binden fazla takipçisi olan Mavi Fırtına’nın doğum günü videosu Türkiye medyasında da geniş ilgi gördü ve 20 binden fazla izlendi.

Mavi Fırtına’nın babası Coşkun Karadağ “Ben ona bir hatıra bırakıyorum, inşallah büyüdüğünde bizler gibi futbola ilgisi, sevgisi, yeteneği olursa bu görüntülerin onun için müthiş bir hatıra olacağını düşünüyorum. Sevdam Trabzonspor kulubüne ve oyuncularına bu ilgi ve alakalarından ötürü eşim, Mavi Fırtınam ve kendi adıma minnettarım” dedi.