Kıbrıs

Kıbrıs’ın Yerel Bankası, Limasol Bankası 81 Yaşında

9 Haziran 2020
Limasol Bankası


1939 yılından bu yana KKTC’nin köklü kuruluşlarından biri olan Limasol Bankası 81. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Bankanın 81’inci yıl münasebetiyle kutlama mesajları yayınlayan Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtcuoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler tüm müşterilere, hissedarlara, yöneticilere ve geçmişten günümüze emeği geçen tüm çalışanlara katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

İlkin Yoğurtcuoğlu 81 yıldır bankanın ilk günkü heyecan ve motivasyonla faaliyetlerine devam ettiğini, var olan yapıyı daha da güçlü kılmak için; devraldıkları bayrağı hep ileriye taşımak amacında olduklarını belirtti.Bu yıl yaşanan Covid – 19 pandemisiyle oluşan ekonomik hassasiyetlerin yakınen takip edildiğini ve müşterilerin yararına olacak aksiyonların hızla alındığına da dikkat çeken Yoğurtcuoğlu,  bankanın köklü geçmişinden aldığı  güç, güven ile istikrarlı başarılı yolculuğuna devam edeceğinin altını çizdi. Yoğurtcuoğlu, verdikleri destekten dolayı, geçmiş ve şimdiki dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilere,bankanın başarısında emeği geçen tüm Personele de teşekkürlerini sunarak, 81. Yılın herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise 9 Haziran 1939’da Limasol’da kurulan Bankanın, kurulduğu günden  bugüne müşterilerine en iyi hizmeti verme çabasıyla gelişen ve büyüyen yerel bir banka olduğunu belirterek, “ 81.  Yılımızı karşılarken dünyayı etkisi altına alan Covid – 19 pandemisi nedeniyle yaşanan zor günlerden geçiyoruz. Bu süreçte bankamız müşterilerinin çıkarlarını  gözetecek adımlar atarak toplumsal huzur ve refahı kalkındırmak adına müşterilerimize yönelik destek kredilerimiz ve çalışanlarımızın haklarını koruyarak elimizden gelenin her zaman en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi. Önümüzdeki dönemde ekonomi ve finans dünyasını zorlayacak şartlar ortaya çıkacağını ifade eden Kemaler, yılların getirdiği tecrübe ve müşteri çıkarlarını gözeten yaklaşım ile bu sürecin hep birlikte aşılacağına olan inancını belirtti. “Yeni bir kuruluş yılını daha kutlarken Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın başarısında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” sözleriyle mesajına son veren  Kemaler, sağlık ve bereket dolu nice yıllar diledi.


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