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Kıbrıs’ın güneyindeki en büyük güneş parkı faaliyete geçti

13 Şubat 2020

Larnaka’ya bağlı Vasiliko’daki çimento fabrikalarına 8 kilometre mesafede bulunan “Amala” bölgesine kurulan Kıbrıs’ın güneyindeki en büyük güneş parkının, 8 Şubat tarihinde faaliyete geçtiği haber verildi.

Güneş parkının 8MWp’lik bir kapasitesi bulunduğunu ve Vasiliko’daki çimento fabrikalarının elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’ununu karşılamasının beklendiğini yazan Alithia, parkın “yeşil kalkınma” olarak nitelendirildiğini kaydetti.

Güneş parkı projesine ruhsat verilmesi, inşa edilmesi ve projenin bağlantısının kurulmasının toplam maliyetinin 6 buçuk milyon Euro’ya ulaştığını da belirten gazete, müteahhit firmaların ise “Sunel UK Ltd” ile “Sunel Cyprus” olduğunu ekledi.




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