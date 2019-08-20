Güney KıbrısKıbrıs

Kıbrıs’ın güneyinde bir ortak tatbikat daha

20 Ağustos 2019

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Fransa, Kıbrıs’ın Güney’inde, “CYFTA-04/10” koduyla bir arama kurtarma tatbikatı daha gerçekleştirdi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Fransa’nın, Pazartesi, Kıbrıs’ın güneyindeki deniz bölgesinde yeni bir arama kurtarma tatbikatı daha düzenlediğini, bu tatbikatın iki ülkenin bu yıl gerçekleştirdiği dördüncü arama kurtarma tatbikatı olduğunu yazdı.

Gazete, tatbikata Fransız Deniz Kuvvetlerinin “FS AUVERGNE” isimli fırkateyni ile arama kurtarma helikopter ve gemilerinin katıldıklarını aktardı.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, “PanKıbrıs Barış Konseyi’nin” Güney Kıbrıs’ın sürekli askeri tatbikatlara katılmasının bölgedeki diğer ülkelere yanlış mesaj, Türkiye’ye ise sözde “bölücü politikalarını uygulaması için” bahane verdiğini iddia ettiğini yazdı.

Habere göre Konsey açıklamasında, özellikle İsrail’le yapılan askeri tatbikatlara dikkat çekerek, gerek İsrail gerekse diğer ülkelerle askeri tatbikatlar gerçekleştirilmesinin bölgedeki durumun daha da gergin hale gelmesine yol açtığını vurguladı.

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