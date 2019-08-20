Güney KıbrısKıbrıs

İngilizler’den Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna büyük ilgi

20 Ağustos 2019

İngilizlerin, ülkenin AB’den ayrılma sürecinde (Brexit) yaşanan belirsizlik sebebiyle diğer AB ülkelerinin pasaportlarını edinme konusuna yoğun ilgi gösterdikleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yatırım karşılığı pasaport verme programının da bunların başında geldiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, İngiltere’de yayın yapan “Sunday Times” gazetesinin bu konuda yayınladığı bir habere geniş yer verdiler.

“Sunday Times” gazetesi haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yatırım karşılığı pasaport verme programında her yıl verilmesi öngörülen 700 pasaporttan 500’ünün İngilizlere verildiğini belirterek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin programının AB ülkeleri arasındaki en kolay pasaport edinme programı olduğu da vurgulandı.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Gaziler geçidinin açılması için ortak çaba

20 Ağustos 2019

Kıbrıs’ın güneyinde bir ortak tatbikat daha

20 Ağustos 2019
SÜTEK

Süt bedelleri ödeniyor

20 Ağustos 2019

Onlar mutlu, çevre kan ağlıyor

20 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı