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Güneyde koronavirüs vaka sayısı 67’ye yükseldi

19 Mart 2020
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Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, 9 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Böylelikle güneyde toplam koronavirüs vaka sayısı 67’ye yükseldi.

9 vakadan 6’sının önceki günlerde teşhis edilen vakalarla temas ettiği diğerlerinin ise yurtdışından (Bulgaristan, İtalya ve Birleşik Krallıklar) geldiği belirtildi. Yurtdışından gelen 3 vaka da kendini evinde izole edip, semptomlar göstermeye başlayınca uzmanlara ulaştı. Bakan, epidemiyolojik izleme biriminin 9 kişinin temaslarını inceleye alarak onların da test edileceğini ekledi.

Temas ile enfekte olan vaka sayısı 37’ye yükseldi.

Çeviri: Yunus Diler
Kaynak: in-cyprus.com



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