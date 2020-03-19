Güneyde koronavirüs vaka sayısı 67’ye yükseldi

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, 9 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Böylelikle güneyde toplam koronavirüs vaka sayısı 67’ye yükseldi.

9 vakadan 6’sının önceki günlerde teşhis edilen vakalarla temas ettiği diğerlerinin ise yurtdışından (Bulgaristan, İtalya ve Birleşik Krallıklar) geldiği belirtildi. Yurtdışından gelen 3 vaka da kendini evinde izole edip, semptomlar göstermeye başlayınca uzmanlara ulaştı. Bakan, epidemiyolojik izleme biriminin 9 kişinin temaslarını inceleye alarak onların da test edileceğini ekledi.

Temas ile enfekte olan vaka sayısı 37’ye yükseldi.

Çeviri: Yunus Diler

Kaynak: in-cyprus.com