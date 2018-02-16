Kıbrıs’a önemli ziyaret

Dokuz ülke ile birlikte Kıbrıs Rotary Kulüpleri’nin de bağlı olduğu Kıbrıs, Lübnan, Ürdün, Filistin, Sudan Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan ve Gürcistan’ı kapsayan Rotary 2452. Bölgenin Guvernörü olan Christina Covotsou-Patroclou’nun daveti üzerine, Uluslararası Rotary Kuruluşu’nun Genel Başkanı (Avustralya’lı) Ian Riseley ve eşi Kıbrıs’ı ziyaret edecek.

Önümüzdeki hafta sonu Kıbrıs’a gelecek olan Rotary International Başkanı adamızdaki kısa kalışı içinde Lefkoşa’nın her iki bölgesini de ziyaret edecek ve 19 Şubat günü saat 13:00 te Ledra Palace’taki ara bölgede sembolik ağaç dikimi yapacak. Bu etkinliğe Türk ve Rum Rotary kulüplerinin üyeleri ve yetkilileri yanında Kıbrıs’taki BM yetkilileri de katılacaklar. Saat 14:00’te Başkan Ian Riseley ve eşi Kıbrıs’taki Türk ve Rum Rotary Kulüpleri üyeleri ile ara bölgedeki Chateau Status Restoranda onur konuğu olarak öğle yemeğine katılacak. Yemek sırasında folklor gösterisi yer alacaktır. Yemeğe basın mensupları da davet edildi.