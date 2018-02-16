Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı açıklandı

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı, aşağıda belirtilen hedeflerin desteklenmesi için her yıl yaklaşık olarak 34 milyon EURO katkı koymaya devam etmektedir. Bu hedefler: toplumsal ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek, altyapıyı geliştirmek; uzlaşıyı desteklemek, güven arttırma ve sivil toplumu desteklemek; Kıbrıs Türk toplumunu bilgi ve iletişim yoluyla AB’ye yakınlaştırmak; Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü konusunda bir anlaşılmaya varılması halinde Kıbrıs Türk toplumuna AB müktesebatının uygulaması konusunda yardımcı olmak.

Verilen bu destek kapsamında kısa bir süre önce hayata geçirilen dört yeni proje hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır.

KOBİ Rekabet Edebilirliği için Entegre Finansman Hizmeti;

Avrupa Birliği, KOBİ’ler için danışmanlık hizmetleri ve finansman kaynaklarına erişimin geliştirilmesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından yürütülmekte olan KOBİ Rekabet Edebilirliği için Entegre Finansman Hizmeti programı için toplam 2.45 milyon EURO katkı sağlamaktadır. Takriben 50 şirkete işletmelerini genişleterek yeni istihdam yaratma olanağı vermesi beklenen 800,000 EURO değerinde bir ek finansman da sağlanmıştır. Bu finans hizmeti, AB’nin özel sektörün kalkınması için verdiği desteğin önemli bir ögesidir.

Kayıp Şahıslar Komitesi Calışmalarına Destek

Avrupa Birliği’nin Mali Yardım Programı Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin başlıca finans sağlayıcılarındandır. AB günümüze kadar toplam 22.4 milyon EURO katkı yapılmıştır. Avrupa Komisyonu’nun, yakın zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile imzalamış olduğu anlaşma ile Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan çalışmalara 2.6 milyon EUR daha ilave finansman sağlanmıştır. Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan çalışmaların başında kayıp şahıslara ait bulguların ailelerine geri verilmesi, her iki toplumda yerel kapasitenin geliştirilmesi ve iki toplum arasında güven inşa etmek için çalışmaların sürdürülmesi bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgiye, https://www.cmp-cyprus.org/ adresli web sitesinden erişebilirsiniz:

Kıbrıs Türk toplumunda veterinerlik hizmetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi için Teknik Destek;

Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce “Hayvan hastalıklarının bertaraf ve kontrol edilmesi ve önlenmesi için Kıbrıs Türk toplumu veterinerlik hizmetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi için Teknik Destek” ile ilgili yeni bir sözleşme imzalamıştır. Bu projenin hedefi, Kıbrıs’ın kuzeyinde önemli hayvan hastalıkları ile AB standartlarına uygun olarak mücadele edilmesi için veterinerlik hizmetlerinin kapasitesinin geliştirilmesidir. Ayrıca, veteriner ve gıda güvenlik laboratuvarları için teçhizat ve sarf malzemeleri tedariki için AB finansmanlı dört yeni tedarik sözleşmesi de imzalanmıştır. Bu yatırımların, Kıbrıs Türk toplumundaki hayvan sağlığı ve gıda güvenliği üzerinde doğrudan etkisi olacaktır. AB tarafından kırsal kalkınma sektörü için 2006 yılından beri yapılan yatırımlar 58 milyon EURO’dur.

Sürdürülebilir Katı Atık Yönetim Uygulamalarına Destek;

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumundaki sürdürülebilir katı atık yönetim uygulamalarına destek sağlamayı sürdürmektedir. Bu süreçte çevreyi, hava ve yeraltı su kirliliğinin geniş kapsamlı etkilerinden de korumaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu, imzaladığı yeni bir sözleşmeyle, Koutsoventis/Güngör’deki mevcut merkezi düzenli çöp depolama sahasının genişletilmesi için 2.65 milyon EURO katkı sağlayacaktır. AB tarafından yapılan bu yeni yatırım ile Koutsoventis/Güngör’de potansiyel çöp depolama ömrü 2030 yılına kadar uzayacaktır. Tüm çalışmalar en yeni AB standartlarına uygun olarak yapılacaktır.