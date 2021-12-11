Kıbrıs Türk Ticaret Odası Sektörel Vergi Onur Ödülleri Galası gerçekleşti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi 2020 Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi listelerine dayanarak ilgili sektörlerde münhasıran faaliyet gösteren firmalar arasında en yüksek vergi miktarını ödeyen üyelerine vergi onur ödül töreni gerçekleşti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından Golden Tulip Hotel’de gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve eşi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve eşi , YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve eşi, milletvekilleri, eski Oda başkanları, KTTO Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve iş insanları katıldı.

TATAR: “DÖVİZ BİRİKİMLERİ OLANLARDAN VERGİ ALMAK İNSAFLI OLMAZ”

Gecede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özellikle Turgay Deniz başkanlığında KTTO’nun son dönemlerde yürüttüğü çalışmaları büyük bir iftiharla izlediğini, pandemi sürecinde iş dünyasının, birlik içinde ekonominin ayakta durabilmesi için yaptığı fedakârlıkları ve katkıları yakinen bildiğini belirterek yıllardır ülkemize yatırım yapan iş insanlarını, vergi verenleri kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dört binden fazla üyesi bulunan KTTO’nun düzenlediği ve her türlü olumsuz koşulda dahi KKTC’ye inanarak yatırım yapan iş insanlarının bir arada olduğu gecede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Olağanüstü bir dönemden geçildiğini ve yıllardır böyle bir döviz değişiminin görülmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Maliye Bakanı ve müsteşarına yaptığı çağrıda, dövizin değer kazanmasıyla reel olarak bazı bilançolarda döviz varlıklarının muhafazasında büyük bir kâr kaynağı olarak gösterilerek döviz birikimleri olanlardan vergi almanın insaflı olmayacağını kaydetti.

Döviz birikimi ve döviz borcu olanların olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, orta nokta bularak bir tarafın kârının bir tarafın adaletsizliği olmadan gerekli düzenlemelerin yapılmasının ve iş dünyası için adaletli bir vergi sisteminin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonominin kayıt altına alınması ve gelirlerin vergilendirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi dönemi sıkıntılarına rağmen ekonomiyi ayakta tutmayı başardıklarını, döviz krizini de atlatarak bu sıkıntının da aşılabileceğine olan inancını dile getirdi.

DENİZ: KENDİKAMUSAL FİNANSMANIMIZI KENDİMİZ SAĞLAMALIYIZ

Vergi Onur Ödülü töreninde konuşan, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, vergisini ödeyen tüm iş insanlarına teşekkürlerini sunarken verginin önemine dikkat çekerek ‘Tarihsel gelişimi içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye tarafından çok farklı şekillerde desteklenerek ayakta duruyor olsa bile, bir devlet olmak iddiasını sürdürmek, dünyanın saygın toplulukları arasında “kendi kendini yönetmeye yeterli” bir halk olarak yerimizi almak istiyorsak, kendi kamusal finansmanımızı yine kendimiz sağlamalıyız” dedi.

“Bu, ödediğimiz vergilerle olacak bir şeydir. Bu haliyle vergiye “kutsal” bir olgu olarak yaklaşmaktayız. Vergi kutsaldır; toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve devletin yaşaması için gerekli olan bir şeydir” diyen Deniz “Verginin kutsallığı, sadece toplanırken değil, harcanırken de dikkate alınmalıdır. İnsanlarımızın alın terinin bir parçası olan vergiler, en etkili ve en tasarruflu bir şekilde kullanılmak zorundadır. Ancak bu sayede verginin kutsallığı korunmuş olur. Ancak böyle bir harcama düzeni, vergi ödemenin ahlaki bir yükümlülük olduğu hatırlatmalarını haklı gösterebilir.’ İfadelerini kullandı.

Oda Başkanı Deniz, ülkemizdeki vergi düzeninin adaletsizliğinden bahsederek, ‘KKTC’de bugün yürürlükte olan vergi düzeninin çok adaletsiz, dağınık ve iş yapmayı engelleyen bir yapıda olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. Herkes bunu biliyor; kabul ediyor ve söylüyor. Düşük gelirler, yüksek oranda vergilendirilmektedir. Bunun son örneğini bazı vergi muafiyetlerinin iptal edilmesini ve sonrasında yedi bin TL’nin bile %20 oranında vergilendirmesini öngören çalışma ile bir kez daha idrak ettik. Korkunç derecede adaletsiz bir durumla karşı karşıyayız. Yılda 8-10 bin TL kazanabilecek insanlarımız, aslında başa insanlarımızın ödediği vergilerle desteklenmesi gereken insanlarımız, %20-25 oranında vergilendirilecekmiş… Bu akıl almaz bir durumdur. İnsanlarımızı çalışmaktan caydıracak; çok sayıda iş yerinin kapanmasına neden olacaktır.’ diye konuştu.

Geceye katılanlara teşekkür eden Deniz konuşmasını şöyle noktaladı:

“Vergi düzeni, verginin kutsallığı ilkesine gölge düşürmeyecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Bir seçim döneminden geçiyoruz. Hepimiz ama özellikle siyasilerimiz toplumsal sorunlarımız ile ilgili düşüncelerini halkla paylaşacaklar, yeni dönemde yapacakları konusunda bizleri ikna etmeye çalışacaklardır. Halkımız demokrasi ile yönetilmeye layıktır ve seçimler demokratik hayatın vazgeçilmez en temel unsurudur. Bu süreci yaşarken, gerçek toplum sorunları ile ilgilenmek gerekiyorsa bunların başında vergi düzeni gelmelidir. Odamızın ticaret sektörü başta olmak üzere imalat sanayi, inşaat, turizm, ulaşım, bankacılık, sigorta ve diğer hizmet alanlarında faaliyet gösteren 4,000 aşkın aktif üyesi vardır. 4 binden fazla üyemiz ile doğrudan ilgilenebilmek, sektör sorunlarına yardımcı olabilmek amacıyla sektör komitelerimizi oluşturduk. Üyelerimiz sağlamış oldukları 10 binlerce istihdam, yarattıkları iş hacmi ve ödedikleri vergi miktarı ile ülkenin ve toplumun ayakta durmasında, gelişmesinde öncü bir rol oynamaya devam edeceklerdir.’

Gecede ödül alanlar şöyle:

Sektör Firma İsmi

1. Bankacılık : Türkiye İş Bankası A.Ş.

2. Konaklama : Voyager Kıbrıs Ltd..

3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri : Vodafone Mobile Operations Ltd.

4. Tedarik Malzemeleri : Orhan Shevket & Son Ltd.

5. İnşaat Müteahitliği : Noyanlar Development Ltd.

6. Motorlu Araçlar ve Otomotiv : Çangar Motors Co. Ltd.

7. Tekstil,Konfeksiyon ve Ayakkabı: Tahir Topal Serena Group

8. İmalat Sanayi : Mustafa Hacı Ali Ltd.

9. Süpermarketçilik : Levent Gıda (Foods) Ltd.

10. İnşaat Malzemeleri : Hasan Onalt Sanayi Ltd.

11. İlaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihazlar : Güç Ltd.

12. Oto Yedek Tedarikçileri : Rapa Ltd.

13. Sigortacılık : Güven Sigorta (Kıbrıs) Şirketi Ltd.

14. Hediyelik Eşya ve Bijuteri : Ali Özay Trading Ltd.

15. Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri: Ram Trading Ltd.

16. Kitap ve Kırtasiye : M. Kemal Deniz Şti. Ltd.

17. Elektrik, Elektronik Ürünler ve : Blue Cell Trading Ltd.

18. Yük ve Gemi Acenteliği : Armen Denizcilik Ltd.

19. Yük ve Yolcu Taşımacılığı : Ak-Günler İşletmeleri Şti. Ltd.

20. Optik Malzemeleri ve Gözlük : Mehmet Akay LTD.