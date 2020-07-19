Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’den “Barış ve Özgürlük Bayramı” mesajı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 46’ncı yıldönümü dolayısıyla “Barış ve Özgürlük Bayramı” mesajı yayınladı.

Kıbrıs Türk halkının, Yunanistan’ın bir parçası haline gelecek bir adada ikinci sınıf yurttaşlar olarak yaşamasını engelleyen; özgürlük ve barış ortamında, kendi kendisini yöneterek yaşamasına olanak veren 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 46’ncı yıldönümü, tüm halkımıza kutlu olsun.

20 Temmuz Barış Harekatı, Kıbrıslı Rumların en büyük hayali olan enosisi engellemek için başlattığımız direnişi taçlandıran mutlu bir sonuç olmuştur. Bu harekatla birlikte, enosis hayalleri tam anlamı ile yok olmuş; Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkları iki ayrı bölgede toplanarak iki bölgeli ve iki toplumlu bir Kıbrıs’ın temelleri atılmıştır. Kıbrıs Türk halkı, bu harekat sayesinde kendi bölgesinde yaşamakta ve kendi kendini yönetmektedir.

Bugün çeşitli sorunlarla karşı karşıya olmamız ve gerekli olduğu durumlarda bu sorunların çözümü için kendi aramızda çeşitli mücadeler yapmamız da, kendi kendimizi yönetmekte olduğumuzun çok somut bir delilidir. 20 Temmuz Barış Harekatı olmasaydı, bu sorunlarla mücadele etmeyecek, sorunların çözümünü bizim katılmadığımız bir idareden yalvarırcasına beklemek durumunda kalacaktık.

Kıbrıs Türk halkı, bugün bir siyasi varlık olarak yaşamasını Barış Harekatı’na borçludur. Barış ve Özgürlük Bayramı, bizim için en önemli bayramdır. Kutlu olsun! Kıbrıs adasında halen yaşanmakta olan siyasi sorunların çözümlenmesi için elbette bir anlaşmaya ihtiyaç vardır. Kıbrıs Türk halkı, 20 Temmuz Barış Harekatı sonrasında bile, fırsat bulunan her aşamada, Kıbrıs sorununun bir anlaşma ile sonuçlanması için iradesini ortaya koymuştur. Böyle bir anlaşmayı engelleyen taraf, Barış Harekatı’nın sonuçlarını kabullenmeyen ve Ada’nın bütününe sahip çıkmaya çalışan Kıbrıs Rum tarafı ile onu cesaretlendirerek uzlaşmazlığının devam etmesini sağlayan güçlerdir. Bize düşen görev, çok daha iyi ve sorunların üstesinden gelmeyi başaran bir idare oluşturmak ve Kıbrıs Rum halkının, 20 Temmuz Barış Harekatı ile sağlanan gelişmenin geri döndürülemeyeceğini tam olarak anlayabilmesini sağlamaktır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu mücadeleyi sürmeye kararlıdır. Ada’da istikrarı sağlayacak bir anlaşma için olduğu kadar, daha iyi bir yönetim için de mücadele etmeye devam edeceğimizi bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak isteriz.

Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutladığımız bu günde, bu günlere ulaşmamız için emek veren insanlarımızı ve bu uğurda canını esirgemeyen şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Barış ve Özgürlük Bayramı, halkımıza; barış ve esenlik içinde yaşamaya devam etmemiz için katkı koyan herkese kutlu olsun.