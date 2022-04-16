Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 36’ncı Olağanüstü Genel Kurulu yapılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphanede gerçekleşen Genel Kurul’da, sırasıyla Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşma yaptı.

Yönetim kurulunun belirleneceği Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Kurulu’nda başkanlığa Mehmet Nizam ve Oğuz Ceyda aday.

Çiftçiler Birliği’nin 8 yıldır başkanlığını sürdüren Hüseyin Çavuş, UBP’den milletvekili seçilmişti.