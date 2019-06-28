Kıbrıs

Kıbrıs Türk Belediyeleri Birliği, Stuttgart’ta Avrupa Konseyi Toplantısına katıldı

28 Haziran 2019

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden (KTBB) bir heyet, Almanya’nın Stuttgart kentinde bugün gerçekleştirilen Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Güncel İşler Komitesi Toplantısı’na katıldı.

KTBB As Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, KTBB Yürütme Kurulu Üyesi ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile KTBB Genel Koordinatörü Hüseyin Köle’nin yer aldığı toplantıda sivil katılımcılıkla ilgili rapor görüşüldü.

KTBB’den yapılan açıklamaya göre, gençlerin katılımının nasıl artırılabileceğinin de ele alındığı toplantıda konuşan KTBB As Başkanı ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı, karar alma süreçlerinin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Harmancı, teknolojinin bu süreçte daha etkin kullanılması gerektiğini ifade ederek, katılımla değişimin sağlanabileceği gösterilebilirse, katılımcılık ve demokrasi konularında çok daha iyi bir noktaya gidilebileceğini söyledi.

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